Kamyon şarampole yuvarlandı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 17:41

Batman-Diyarbakır karayolunda öğleden sonra meydana gelen feci trafik kazası, yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 15.30 sularında karayolunun Diktepe köyü mevkiinde yaşandı. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen bir kamyon ile otomobil, yol üzerinde bilinmeyen bir nedenle feci şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın Şiddetiyle Şarampole Yuvarlandı

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tonlarca ağırlıktaki kamyon, savrularak şarampole yuvarlandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazayı gören diğer sürücülerin büyük bir panikle durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza yerine ulaşan jandarma ekipleri karayolu üzerinde yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla acil koduyla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.