Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 14:41 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2026 14:43

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 31 Mayıs günü meydana gelen feci motosiklet kazasından kahreden haber geldi. Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan SGK Köprülü Kavşağı geçişinde yaşanan kazanın ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu kritik olan 18 yaşındaki Batuhan Alp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen iki günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Virajı Alamayıp Demir Bariyerlere Çarptı

Hayati derecede yaralanmayla sonuçlanan kaza, iki gün önce sürücüsünün virajı alamaması neticesinde gerçekleşti. Kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki demir bariyerlere şiddetle çarpması sonucu, araç üzerinde bulunan ve aralarında Batuhan Alp'in de yer aldığı 2 kişi savrularak ağır yaralanmıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etmişti.

Feci Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Öte yandan, 18 yaşındaki Batuhan Alp'in hayatına mal olan kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kayıtlarda; kontrolden çıkan motosikletin süratle demir bariyerlere çarptığı feci anlar yer aldı. Görüntülerin devamında, kazayı gören ve hemen arkadan gelen başka bir motosikletlinin de duramayarak kazaya karıştığı anlar anbean kayıtlara yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.