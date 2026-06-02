Adapazarı'nda feci kaza: Batuhan Alp hayatını kaybettiği kaza kamerada
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, iki gün önce virajı alamayarak demir bariyerlere çarpan motosiklette ağır yaralanan 18 yaşındaki Batuhan Alp, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Feci kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 31 Mayıs günü meydana gelen feci motosiklet kazasından kahreden haber geldi. Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan SGK Köprülü Kavşağı geçişinde yaşanan kazanın ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu kritik olan 18 yaşındaki Batuhan Alp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Alp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen iki günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.
Virajı Alamayıp Demir Bariyerlere Çarptı
Hayati derecede yaralanmayla sonuçlanan kaza, iki gün önce sürücüsünün virajı alamaması neticesinde gerçekleşti. Kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki demir bariyerlere şiddetle çarpması sonucu, araç üzerinde bulunan ve aralarında Batuhan Alp'in de yer aldığı 2 kişi savrularak ağır yaralanmıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etmişti.
Feci Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Öte yandan, 18 yaşındaki Batuhan Alp'in hayatına mal olan kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kayıtlarda; kontrolden çıkan motosikletin süratle demir bariyerlere çarptığı feci anlar yer aldı. Görüntülerin devamında, kazayı gören ve hemen arkadan gelen başka bir motosikletlinin de duramayarak kazaya karıştığı anlar anbean kayıtlara yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.