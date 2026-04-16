Beyoğlu'nda park halindeki otomobilde çıkan yangın cipe sıçradı

Beyoğlu Piripaşa mahallesi'nde dün saat 06.10 sıralarında Cengiz B.'ye ait olan ve iki gün önce sokağa park edilen otomobilin ön kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, hemen önünde park halinde bulunan Gökyiğit Hamza Ş.'ye ait cipe sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Araç sahipleri verdikleri ifadelerde, araçlarında bilinen bir teknik arıza bulunmadığını ve kimseyle husumetleri olmadığını dile getirdi.