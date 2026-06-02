İnşaatın tepesinde korku dolu anlar: İkna edilerek aşağı indirildi

Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 21:10

Melekli Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle inşaat halindeki binanın 4. katına çıkarak intihara kalkıştı.

İtfaiye Hava Yastığı Açtı, Polis Zamanla Yarıştı

İnşaatın tepesinde bir kişinin tehlikeli şekilde durduğunu gören vatandaşların büyük bir panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, şahsın muhtemel bir düşme veya atlama ihtimaline karşı binanın önüne jet hızıyla dev bir hava yastığı açarak geniş güvenlik önlemi aldı.

Emniyete Götürüldü, İnceleme Başlatıldı

Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri ise şahsı sakinleştirmek ve eyleminden vazgeçirmek için yoğun bir ikna çalışması başlattı. Müzakereci polislerin uzun süren ve nefes kesen yoğun çabaları neticesinde ikna edilen şahıs, intihar girişiminden son anda vazgeçirilerek güvenli bir şekilde aşağı indirildi.