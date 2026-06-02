Yol verme kavgasında tetiğe basıp esnafı vurdu: Maganda dehşeti kamerada

Nevşehir'de tartıştığı sürücüye öfkelenip etrafa kurşun yağdıran saldırgan, kaldırımdaki masum esnafın yaralanmasına neden oldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Camicedit Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde yaşandı. Kurşunlu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından defin işlemleri için aracıyla kabristana doğru yola çıkan sürücü, trafikte seyir halinde olan bir başka sürücüyle "yol verme" meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Etrafa Kurşun Yağdırdı: Masum Esnaf Vuruldu

Kısa sürede büyüyen ve alevlenen sözlü tartışma, sürücülerden birinin gözü dönmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Öfkesine hakim olamayan sürücü, belinden çıkardığı tabancayla cadde ortasında etrafa rastgele ateş açmaya başladı. O esnada hiçbir şeyden habersiz şekilde kaldırımda bulunan ve dükkanının önünde duran esnaf Harun, magandanın silahından ateşlenen ve betondan seken merminin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Dehşet Anları Kamerada: Maganda Tutuklandı

Çevredeki vatandaşların büyük bir korku ve panikle durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan talihsiz esnaf, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, kavgaya karışan iki sürücüyü de kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Sürücülerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, etrafa kurşun yağdıran maganda ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu

