Yaya geçidinde motosiklet dehşeti! Anne ve bebeği yere yığıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Çay Mahallesi Seka Caddesi üzerinde yaya geçidini kullanan anne ve bebek arabasındaki çocuğu, bir motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Çarpmanın Etkisiyle Savruldular

Edinilen bilgiye göre, G. T. idaresindeki motosiklet, yaya çizgisinden karşıya geçmekte olan 35 yaşındaki Ö. D. ve bebek arabasındaki 2 yaşındaki Ö. A. D.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ve çocuğu yola savrularak yaralandı.