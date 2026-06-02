Şerit ihlali yapan minibüs motosikletli gençleri biçti: 1'i ağır 2 yaralı

Giriş Tarihi: 02 Haziran 2026 20:01

Antalya'nın Alanya ilçesinde öğleden sonra meydana gelen feci trafik kazası, yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.00 sıralarında Konaklı Mahallesi D-400 karayolu üzerinde yaşandı. 19 yaşındaki sürücünün idaresindeki motosiklet karayolunda seyir halindeyken, şerit ihlali yaptığı öne sürülen 28 yaşındaki sürücünün kullandığı minibüsle feci şekilde çarpıştı.

Çarpışmanın Şiddetiyle Yola Savruldular

Korkunç çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, üzerindeki sürücü genç ile arkasında yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki arkadaşı yola savrularak feci şekilde yaralandı. Adeta can pazarının yaşandığı kazayı gören diğer sürücülerin büyük bir panikle durumu bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Birinin Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

Kaza yerine ulaşan jandarma ekipleri karayolu üzerinde yeni bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yerdeki yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı iki genç, olay yerindeki müdahalelerin ardından ambulanslarla acil koduyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneden gelen ilk bilgilere göre; motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yola savrulan talihsiz yolcunun durumunun ise oldukça ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.