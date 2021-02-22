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Halk TV'de skandal! PKK'nın erimesinden rahatsız oldular: Dağa çıkanların teslim olması için aileler aranmamalı

Halk TV'de skandal! PKK'nın erimesinden rahatsız oldular: Dağa çıkanların teslim olması için aileler aranmamalı
22.02.2021 11:44
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PKK’nın siyasi ayağı olan HDP ile alenen iş birliği yapan CHP’nin yayın organı Halk TV’de yeni bir skandala daha imza atıldı. Hain terör örgütü PKK’nın Gara’da 13 vatandaşımızı şehit ettiği şu günlerde Halk TV canlı yayınına katılan sözde iletişimci yazar Ayşen Şahin, "18 yaşını doldurmuş bir kimse reşittir, dağa bile çıksa devlet ailesini aramamalı" dedi.


CHP'nin yayın organı Halk TV'de skandal bir yayına imza atıldı. Gökmen Karadağ'ın moderatörlüğünde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar tartışılırken, iletişimci Ayşen Şahin öyle şeyler söyledi ki stüdyodakiler buna sessiz kaldı.

Ayşen Şahin, polisin örgütlerin kanca attığı geçlerin ailelerinin uyarılmasına karşı çıkıp polisi suçladı. Şahin, "18 yaşını doldurmuş bir kimse reşittir, dağa bile çıksa devlet ailesini aramamalı" ifadelerini kullandı.

Ayşe Şahin'in ısrarla aynı cümleleri söylerken, moderatör Gökmen Karadağ işe geç de olsa uyandı ve işi toparlamaya çalıştı. Ancak Ayşen Şahin'in zihniyeti Halk TV'de rahatça kendine yer bulmuş oldu.

CHP PKK AĞZIYLA DEVLETİ SUÇLUYOR!
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan terör örgütü PKK'yı açıkça lanetlemeyen HDP ile iş birliğine devam eden CHP'ye sert tepki gösterdi. Özkan, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği bu günlerde CHP'nin PKK ve FETÖ ile arasında çizgi çekemediğini beşinci kol faaliyeti yürüttüğünü belirtti.

Cahit Özkan şu ifadeleri kullandı:
HDP ile CHP'nin aynı istikamette yürüdüklerini ve terörle aralarına çizgi çekemediklerini nereden görüyoruz? 'Türkiye'nin bütün illerini kaosa sürükleyeceğiz' diyen Selahattin Demirtaş'ı son 1 yıl içerisinde cezaevinde HDP'lilerden çok CHP'liler ziyaret etti. Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Cerablus'ta, Münbiç'te Aynel Arap'tan, Kamışlı'ya kadar olan bölgede terör koridorunu bertaraf ederken Mehmetçiğimiz mücadele ederken, bakıyoruz ki Bay Kemal, sırtını Kandil'e dayayan, FETÖ'den güç alan ve Türkiye düşmanları dost olarak görerek aziz milletimize karşı beşinci kol faaliyetleri sürdüren CHP 'Orada ne işimiz var? PYD/YPG terör örgütü değildir?' ifadelerini kullanabilmişlerdi.

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