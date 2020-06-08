Halk TV sunucusu Özlem Gürses de 29 Mart sabahı otobüse binip işine giden yolculara hakaret etmiş!

08.06.2020 21:37

CHP'li Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Fatih Portakal, Ayşenur Aslan, Can Ataklı, Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Özlem Gürses, Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, Oda TV, Sol Haber ve BirGün Gazetesi’nin sabah saatlerinde işine giden ve otobüse binen yolculara hakaret etmesine rağmen özür dilemememişti. Halk TV sunucusu Özlem Gürses’in de, 29 Mart sabahı işine giden ve otobüse binen yolculara hakaret ettiği öğrenildi.