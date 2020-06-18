18.06.2020 10:29

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük terör operasyonu olan Pençe-Kartal sonrası HDP’liler kadar CHP’li isimler de ağlamaya başladı. CHP’nin medya kuruluşu Halk TV’de program sunan Ayşenur Arslan, PKK inlerinin yerle bir edildiği Pençe-Kartal operasyonu için skandal sözler kullandı. Arslan, “Bir televizyoncu olarak bir gazeteci olarak her gün televizyonda bunları son dakika son dakika görünce utanıyorum. Doğru değil bunlar ya!” dedi. Arslan’ın bu ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Halk TV'de program sunan sözde gazeteci Ayşenur Arslan, TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatları hakkında canlı yayında skandal yorumlarda bulundu.

Programda Pençe-Kartal Harekatı ile ilgili yorumlarda bulunan Ayşenur Arslan, "Ben bu Pençe, Kartal, şahin Harekatlarını son 20 seneden 8 bin kere falan okumuşumdur. Her seferinde yerle yeksan ediyormuş gibi davranırlar, sonra öyle olmadığı ortaya çıkar. Ben bunlardan utanıyorum bir gazeteci olarak her gün bunları televizyonda son dakika görünce. Doğru değil bunlar ya." açıklamasını yaptı.

Ayşenur Arslan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle TRT'yi eleştirmek isterken "TRT 19 Mayıs'ta Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı yerine 'Cumhuriyet Bayramı' dedi" ifadesini kullanarak cehaletini gözler önüne seren Ayşenur Arslan, "Tescilli laikçi cahil" kimliğiyle biliniyor.