18.06.2020 10:14

Ankara'da maskesiz çıkmak yasak mı? Ankaralılar tarafından internette en fazla aratılanlar arasına girmiş durumda. Son dönemde artan vaka sayıları sonrasında önemli kararlar alınmış durumda. İl hıfzıssıhha kurulları illerde oluşan koronavirüs tablosuna göre kararlar almayı sürdürüyor. Şimdiye kadar oluşan tablo nedeniyle toplamda 44 ilde maske takmak zorunlu hale getirilmişti. Bu iller arasında Ankara, İstanbul ve Bursa'da eklendi. Toplamda maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 47'ye yükseldi. Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 182 bin 727, can kaybı 4 bin 861 oldu.

Ankara'da maskesiz çıkmak yasak mı? Korona virüs salgın vakalarının tekrar artması ile birlikte artışın fazla olduğu yerlerde il hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararla maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki Ankara'da maskesiz sokağa çıkılabiliyor mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından "Hangi illerde maske takma zorunlu?" sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki, Hangi şehirlerde maske takma zorunluluğu var? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

Ankara'da maskesiz sokağa çıkılabiliyor mu?

İstanbul, Ankara ve Bursa için açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

Ankara ile birlikte toplamda 47 ilde maskesiz dışarı çıkmak yasaklandı. Maskesiz dışarı çıkmanın yasak olduğu iller şöyle; Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Uşak, Zonguldak, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa, Bitlis ve Yalova.

BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Sağlık Bakanı Koca şunları söyledi:

"Türkiye, 1 milyon kişi başına 2 bin 151 vaka ile 51. sırada yer almaktadır. Ülkemiz, toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81'inci sırada yer almaktadır. Bilinçli, istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalardan, dalgalanmalardan korkmayız. Hastalarımızın hastanede kalma süresi 2,9 güne düştü. Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18,9 günden 2,7 güne indi. Virüsün etkisinde bir azalma henüz yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde önemli artış olduğu bir gerçek. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir. Son bir ayda Ankara'da günlük ortalama vaka sayısı 127, son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son üç günde ise 177. Son bir ayda İstanbul'da günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada 620, son güç günde ise 616."

VAKA SAYISINDAKİ DALGALANMA

"Hastalarımızın hastanede kalma süresi 2,9 güne düştü. Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18,9 günden 2,7 güne indi." diyen Bakan Koca sözlerine şöyle devam etti:

"Virüsün etkisinde bir azalma henüz yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde önemli artış olduğu bir gerçek. Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız. Önümüzdeki dönemde genel anlamda sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi."

Koca, vaka sayısındaki dalgalanma hakkında ise "Sürpriz yok, beklenen sınırdayız. Bu sınırı aşmamak sizin elinizde." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin koronavirüsten ölümlerde 1 milyon kişi başına 57 vefat ile dünyada 47. sırada yer aldığını bildirdi.

KOVİD-19 TEDAVİSİ TAMAMLANANLARIN SAYISI 154 BİN 640 OLDU

Türkiye'de son 24 saatte 1429 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 182 bin 727, can kaybı 4 bin 861 oldu.

Son 24 saatte 1261 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 154 bin 640 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Günlük yeni vaka sayımızda dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan." dedi.

EVDE KORONA VİRÜS MASKESİ NASIL YAPILIR?

Evde virüs maskesi yapmak için gereken 3 malzeme bulunuyor. Kağıt havlu, lastik ve zımba sayesinde kısa sürede maske yapabilirsiniz.

Önce 3 yaprak olacak şekilde bir kağıt havlu parçası alın.

Kağıt havluyu bir ters bir düz olacak şekilde katlayın.

Katlama işleminiz bitince kenarlarından zımbalayacak kadar kıvırın.

Lastiğinizi görseldeki gibi zımbaladıktan sonra aynı işlemi diğer tarafa da uygulayın.

Orta kısmına yüzünüzü yerleştirecek kadar açıklık oluşturduktan sonra maskenizi kullanabilirsiniz.

Not: Virüse karşı koruyuculuğuna dair herhangi bir uzman yorumu bulunmamaktadır.