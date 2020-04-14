Halk TV eski çalışanlarından sosyal medyada cehalet yayını: Teravih olmadan oruç tutulmaz

Halk TV'nin eski çalışanları Şaban Sevinç ile Oya Lale Özan, sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayında skandal sözlere imza attı. İkili koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan ayında oruç tutulmaması gerektiğini iddia etti. Sevinç iddialarını da sözde bir diyanet yetkilisine dayandırarak izleyenlerin aklı ile resmen dalga geçti. Özellikle Şaban Sevinç'in ramazan ayında teravih namazı kılınmadan oruç tutulamayacağını iddia ettiği anlar sosyal medyada alay konusu oldu.
Halk TV eski çalışanlarından sosyal medyada cehalet yayını: Teravih olmadan oruç tutulmaz14.04.2020 18:52
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