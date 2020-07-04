Haliç siyaha büründü! İsyan ettiren kirlilik

İstanbul'un doğal güzelliği tehdit altında! Şehrin en önemli simgelerinden bir tanesi olan Haliç, adeta 90'lı yıllara geri dönmüş vaziyette. Kötü koku ve atıklardan yanına yaklaşılmayan Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde, adeta siyaha büründüğü görünüyor. Haliç'teki kötü koku da kirlilik de dikkatlerden kaçmıyor.
İstanbul'un Altınboynuzu Haliç'te iç burkan kirlilik görüntülerinin ardından İBB'nin atacağı adımları tüm Türkiye merakla bekliyor. 26 yıl önce kirlilik ve koku nedeniyle beton dökülerek kapatılması tavsiye edilen Haliç'i, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı olduğu dönemde bilimsel tekniklerle yok olmaktan kurtarmıştı. Haliç'in bugünkü görüntükleri eski günleri hatırlatır nitelikte.