Haliç siyaha büründü! İsyan ettiren kirlilik

04.07.2020 10:23

İstanbul'un doğal güzelliği tehdit altında! Şehrin en önemli simgelerinden bir tanesi olan Haliç, adeta 90'lı yıllara geri dönmüş vaziyette. Kötü koku ve atıklardan yanına yaklaşılmayan Haliç'in sahillerinden çekilen görüntülerde, adeta siyaha büründüğü görünüyor. Haliç'teki kötü koku da kirlilik de dikkatlerden kaçmıyor.