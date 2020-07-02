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    • 02.07.2020 23:16
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    'li İmamoğlu'nun photoshoplu fotoğrafına 'li 'dan jet yalanlama!

    ’li Başkanı , ’in yelkenli fotoğraflarını paylaştı. Denizin üzerinde fotoshop yapıldığı anlaşılan fotoğraflara Beyoğlu Belediye Başkanı ’dan cevap gecikmedi. Yıldız, “Yelkenlerle süsleyerek yayınladığınız temiz Haliç fotoğrafları keşke gerçeği yansıtsaydı, Haliç’te oturan biri olarak en çok ben sevinirdim. Ekibiniz Fazilet Durağı haberlerinde olduğu gibi sizi kandırıyor olabilir. Bu görüntüler de bugün çekildi” diyerek bir video paylaştı. Haliç’in içler acısı halini gözler önüne serdi. SABAH'tan Damla Kaya'nın haberi...

    'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun paylaştığı photoshoplu fotoğrafla algı oyununa soyundu.

    Beyoğlu Belediye Başkanı , CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'in yelkenli ve photoshoplu fotoğraflarını paylaşıp "Bugün Haliç'in maviliğine yelkenliler eşlik etti" diye yazmasına sosyal medyadan cevap verdi.

    PHOTSHOPLA YAPTIĞI ALGI OYUNU VİDEO İLE BOZULDU

    Haliç fotoğrafları gerçeği yansıtmıyor" diyen AK Parti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Twitter hesabından şunları kaydetti:

    HALİÇ FOTOĞRAFI GERÇEĞİ YANSITMIYOR!
    "Sayın Ekrem İmamoğlu, Yelkenlerle süsleyerek yayınladığınız temiz Haliç fotoğrafları keşke gerçeği yansıtsaydı, Haliç'te oturan biri olarak en çok ben sevinirdim. Ekibiniz Fazilet Durağı haberlerinde olduğu gibi sizi kandırıyor olabilir.

    "HALİÇ HER GEÇEN GÜN ÇAMURLA DOLDU"
    Bu görüntüler de bugün çekildi. Ekrem İmamoğlu! Pandemi sürecinde doğa kendini yenilerken Haliç her geçen gün çamurla doldu. Etrafa yayılan kokuyu tarif bile edemem. Lütfen Haliç'i kaybetmeyelim, gerçeğe gözümüzü kapatmayalım. Milletimiz adına takipçisi olmaya devam edeceğim."

    DAMLA KAYA / SABAH

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