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    • 02.07.2020 Gazete
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    Gölü'nde suyun rengi siyahlaştı: Vatandaşlar 'li 'ye isyan etti

    belediyeciliği, bir kez daha sınıfta kaldı. Gölü’nde kirlilik nedeniyle oksijen seviyesi azaldı. Balık ölümleri başladı. Suyun rengi siyahlaştı...

    Halini 'göl'ün!
    CHP belediyeciliği, bir kez daha sınıfta kaldı. İstanbul'da Haliç, Elmalı Barajı ve Aydos Ormanları'ndan sonra şimdi de Gölü de pislikten nasibini aldı.



    Eskiden     kuş cenneti olan gölde kirlilik nedeniyle oksijen seviyesi azaldı. Balık ölümleri başladı. Su, kirlilik nedeniyle siyahlaştı. Bölge halkı, kötü kokular yükselen göle karşı isyan bayrağını açtı.



    20 yıldır Küçükçekmece'de oturan Hamza Keme, "Bu kirliliğe ilk defa şahit oluyorum. Son bir yıldır bu gölün kirlenmesinin sebebinin kim buluyorsa bulsun bir an önce. Gölün kenarında bile oturamıyoruz" ifadesini kullandı.



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