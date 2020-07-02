CHP belediyeciliği, bir kez daha sınıfta kaldı. İstanbul'da Haliç, Elmalı Barajı ve Aydos Ormanları'ndan sonra şimdi de Küçükçekmece Gölü de pislikten nasibini aldı.
Eskiden kuş cenneti olan gölde kirlilik nedeniyle oksijen seviyesi azaldı. Balık ölümleri başladı. Su, kirlilik nedeniyle siyahlaştı. Bölge halkı, kötü kokular yükselen göle karşı isyan bayrağını açtı.
20 yıldır Küçükçekmece'de oturan Hamza Keme, "Bu kirliliğe ilk defa şahit oluyorum. Son bir yıldır bu gölün kirlenmesinin sebebinin kim buluyorsa bulsun bir an önce. Gölün kenarında bile oturamıyoruz" ifadesini kullandı.
Eskiden kuş cenneti olan gölde kirlilik nedeniyle oksijen seviyesi azaldı. Balık ölümleri başladı. Su, kirlilik nedeniyle siyahlaştı. Bölge halkı, kötü kokular yükselen göle karşı isyan bayrağını açtı.
20 yıldır Küçükçekmece'de oturan Hamza Keme, "Bu kirliliğe ilk defa şahit oluyorum. Son bir yıldır bu gölün kirlenmesinin sebebinin kim buluyorsa bulsun bir an önce. Gölün kenarında bile oturamıyoruz" ifadesini kullandı.