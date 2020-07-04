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Son dakika: Gri kategoride aranan terörist Ferhat Ateş etkisiz hale getirildi

Son dakika: Gri kategoride aranan terörist Ferhat Ateş etkisiz hale getirildi
04.07.2020 09:22

Son dakika haberine göre Tunceli'nin Ovacık ilçesinde jandarma birliklerince etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Ferhat Ateş olduğu belirlendi.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan 'Sefkan Mardin' kod adlı Ferhat Ateş olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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