Habertürk'te son zamanlarda canlı yayın sırasında faili meçhul yellenme vakaları meydana geliyor. Daha önce Habertürk'te yayınlanan 2 farklı programda canlı yayın sırasında gelen yellenme sesleri sosyal medyada gündem olurken buna bir yenisi daha eklendi. Şimdi de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında yellenme sesi duyuldu. Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör'ün evlerinden canlı yayın konuğu olarak bağlandığı programda Fatih Altaylı konuşurken arkadan gelen yellenme sesi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. İşte sosyal medyada çok konuşulan o anlar...
Habertürk ekranlarında 3. yellenme sesi vakası! Bu kez Fatih Altaylı...
26.05.2020 15:28
- 28 Şubat'ın kritik ismi İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti! İsmail Hakkı Karadayı kimdir?
- Habertürk ekranlarında 3. yellenme sesi vakası! Bu kez Fatih Altaylı...
- CHP'den fıkra gibi açıklama: İstanbul'da 25 yıl sonra çeşmeden suyu biz akıttık
- Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik koronavirüs uyarısı: Yeni dalga olabilir! Önlemler sürmeli
- Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye, KKTC'nin yanında olmaya devam edecektir
- CHP'de Kılıçdaroğlu'nun bekletilme görüntülerini kim neden servis etti? Muhalefette güç savaşı
- Son dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu! M4K'ların yeni teslimatları yapıldı
- İstanbul'da akılalmaz olay! "Marketi neden açmıyorsun" kavgasında...
- Son dakika: Ankara Emniyeti ‘turist’ dolandırıcı Khalida M.'yi yakaladı! Çok sayıda kişiden 1 milyonluk vurgun yapmış
- Son dakika: Başkan Erdoğan'ın tedavisini üstlendiği küçük Taha'dan sevindiren haber
- Son dakika: Sancaktepe’deki pandemi hastanesi açılış için gün sayıyor! Erdoğan'ın talimatıyla başlamıştı...
- Son dakika: Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Hepsi etkisiz hale getirildi