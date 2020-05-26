Habertürk ekranlarında 3. yellenme sesi vakası! Bu kez Fatih Altaylı...

26.05.2020 15:28

Habertürk'te son zamanlarda canlı yayın sırasında faili meçhul yellenme vakaları meydana geliyor. Daha önce Habertürk'te yayınlanan 2 farklı programda canlı yayın sırasında gelen yellenme sesleri sosyal medyada gündem olurken buna bir yenisi daha eklendi. Şimdi de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında yellenme sesi duyuldu. Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör'ün evlerinden canlı yayın konuğu olarak bağlandığı programda Fatih Altaylı konuşurken arkadan gelen yellenme sesi izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. İşte sosyal medyada çok konuşulan o anlar...