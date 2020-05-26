28 Şubat'ın kritik ismi İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti! İsmail Hakkı Karadayı kimdir?

26.05.2020 15:58

Son dakika haberine göre 28 Şubat postmodern darbesinin kritik isimlerinden 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. Karadayı, 28 Şubat sürecinde Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. İsmail Hakkı Karadayı'nın bayramın birinci günü yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle Florence Nightingale Hastanesine kaldırıldığı burada tedavisi sürerken hayatını kaybettiği bildirildi.

İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?

88 yaşında hayatını kaybeden İsmail Hakkı Karadayı, 1991 yılında 1. Ordu Komutanlığı, 1993 yılında ise bir yıllığına Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmıştı.

28 ŞUBAT DÖNEMİNİN GENELKURMAY BAŞKANI'YDI

Karadayı 28 Şubat döneminde Genelkurmay Başkanı'ydı.

28 Şubat süreciyle ilgili açılan soruşturma kapsamında 3 Ocak 2013 tarihinde gözaltına alınan daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Karadayı, 13 Nisan 2018'de sona eren davada ise müebbet hapis cezasına çarptırılmış, yaşı ve sağlık sorunları gerekçe gösterilerek adli kontrolle serbest kalmıştı.