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Gümüşhane Kelkit’te trafik kazası... Araç dereye devrildi: 1 ölü, 4 yaralı!
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Gümüşhane Kelkit'te trafik kazası... Araç dereye devrildi: 1 ölü, 4 yaralı!

Giriş Tarihi: 13.05.2025 15:36:25 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 15:36:59

Gümüşhane Kelkit'te dereye devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybetti, 2’si ağır, 4 kişi yaralandı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dereye devrilen hafif ticari araçtaki aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Balkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Ö.Ö.'nün (45) kontrolünü yitirdiği 06 FT 2114 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki dereye devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan ekiplerce araçtan çıkarılan Tevfik Eymen Önercan'ın (12) hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralanan sürücü ile T.Ö. (42), Z.Ö. (25) ve T.B.Ö. (3) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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