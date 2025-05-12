Başkan Erdoğan Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’nde konuştu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen Danıştay'ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ'cülere karşı mücadelenin güçlenerek devam edeceğini belirten Erdoğan, "Suç işleyenlerin, kendini yasadan, devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz. Yaşanacak herhangi bir zafiyetin ülkemize ve devletimize çok ağır bedelleri olacaktır." dedi. Yargıya iç cephe çağrısı yapan Erdoğan, "İç kalemizin güçlendirilmesine yönelik attığımız adımlarda devletimizin tüm birimleri gibi sizlerin de desteğine güvendiğimizi sizlerin de yapıcı katkılarınızı beklediğimizi vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.