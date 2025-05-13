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Sultanbeyli’de feci kazada vefat eden 4 yaşındaki Elif’e acı veda! Feci kaza anı kamerada!
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Sultanbeyli'de feci kazada vefat eden 4 yaşındaki Elif'e acı veda! Feci kaza anı kamerada!

Giriş Tarihi: 13.05.2025 16:00:35 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 16:24:13

Sultanbeyli’de geçtiğimiz gün, sokakta oyun oynadığı sırada yere düşen 4 yaşındaki Elif Yörük, hareket halindeki aracın üstünden geçmesi sonucu hayatını kaybeden 4 yaşındaki Elif Yörük, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Yörük'e veda ve kaza anı kamerada.

Sultanbeyli'de sokakta oyun oynarken aracın altında kalarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Elif Yörük, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sultanbeyli'de geçtiğimiz gün, sokakta oyun oynadığı sırada yere düşen 4 yaşındaki Elif Yörük, hareket halindeki aracın üstünden geçmesi sonucu ağır yaralanmıştı. Minik Elif tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Küçük çocuk için Sultanbeyli Çuvalcıoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına küçük çocuğun acılı ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elif Yörük'ün cenazesi Sultanbeyli Teferrüç Mezarlığı'na defnedildi.

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