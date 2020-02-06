Gülşen Orhan'a iftira atan Bülent Aydemir çark edip özür diledi 06.02.2020 14:25

Dün Van'da meydana gelen ikinci çığ faciasında Başkan Erdoğan'ın Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. Habertürk TV Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, “Başdanışman tedbirsizlik yapıp iş makinaları ile yola çıktı” yalanını ortaya attı. Aydemir, Başdanışman Gülşen Orhan'ın açıklamalarının ardından çark edip özür diledi.

Van - Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü.

Bölgede incelemelerde bulunan ve Bahçesaraylı olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve AK Parti Van eski Milletvekili Gülşen Orhan'ın da çığ altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.

CHP VE YANDAŞI MEDYADAN "TEBDİRSİZLİK" YALANI

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketini fırsat bilen CHP ve yandaşı medya siyari prim peşine düştü.



Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayında "Yola çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, 4-5 iş makinasını yanına alıyor. 'Yola çıkılmasın' deniliyor, çıkılıyor, iş makinası ile yol açılıyor. Ve orada çığın altında kalıyor minibüs" şeklinde aslı olmayan açıklamalarda bulundu.



İşin aslı, Gülşen Orhan'ın açıklamalarıyla ortaya çıktı. Orhan, "Vardığımda, kalabalık bir insan grubu, jandarma ekipleri, AFAD il müdürümüz ve ekibi çalışma yürütüyorlardı. Oradaki yetkililerden bilgi almak için araçtan indikten iki dakika sonra çığ hepimizin üzerine düştü. Ben vardığımda herhangi bir iş makinası çalışmıyordu. Benim yanımda da hiç bir iş makinası yoktu ve olamazdı da. Çalışmalarla ilgili hiç bir direktifim veya tavsiyem olmadı. " dedi.



ÇARK EDİP ÖZÜR DİLEDİ

İftiranın sahibi Bülent Aydemir, Gülşen Orhan'ın açıklamalarının ardından canlı yayına bağlanarak özür diledi. Aydemir, skandalı "Acele ettim, yanlış anlaşıldım, Gülşen Orhan'ı ziyaret edeceğim" sözleriyle geçiştirdi.