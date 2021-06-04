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Gri kategoride aranan Eriş Garzan kod adlı terörist Hikmet Gezici öldürüldü!

Gri kategoride aranan Eriş Garzan kod adlı terörist Hikmet Gezici öldürüldü!
04.06.2021 10:14
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Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan açıklamada, "Eren - 11 Operasyonu bölgesinde öldürülen 3 teröristten birinin Gri kategoride aranan Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici olduğu tespit edildi." denildi.


İçişleri Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında süren Eren-11 operasyonu ile ilgili bir açıklamada bulundu. Açıklamada, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri kategoride aranan Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici olduğu bildirildi.

GRİ LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bitlis Tatvan kırsalında Eren - 11 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, dün etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Bitlis kırsalında sözde Garzan Eyaleti Tatvan-Hizan alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten Eriş Garzan kod adlı Hikmet Gezici isimli terörist olduğu, Terör Arananlar Listesinde "GRİ" kategoride yer aldığı tespit edildi.

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