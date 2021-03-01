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Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı’nda! Koronavirüsle mücadelede ‘Yerinde Karar! Dönemi başlıyor

Gözler bugün yapılacak Kabine Toplantısı’nda! Koronavirüsle mücadelede ‘Yerinde Karar! Dönemi başlıyor
01.03.2021 09:47
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Bu tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Restoran ve kafeler de sadece paket servis ve gel al servis üzerinden hizmet veriyor. Türkiye'nin güçlü bir şekilde yürüttüğü koronavirüsle mücadele sürecinin sonucunda azalan sayılar ile beraber normalleşmenin de sinyalleri geldi. Vatandaşların uzun bir süredir merak ettiği sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği ve restoran-kafelerin açılmasıyla ilgili karar bugün kabine toplantısının ardından belli olacak.


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