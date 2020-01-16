Gözaltına alınan Eski Korgeneral Metin İyidil sağlık kontrolü sonrası mahkemeye sevk edildi 16.01.2020 14:53

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin yargılandığı davanın istinaf sürecinde "ağırlaştırılmış müebbet" cezası kaldırılan, beraatına ve tahliyesine karar verilen eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi’ne sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde sağlık kontrolüne getirilen İyidil, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi'ne sevk edildi. İyidil, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yargılandığı davada "ağırlaştırılmış müebbet hapse" mahkum edilmişti. İstinaf başvurusunu değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20'nci Ceza Dairesi, İyidil'in beraatına ve tahliyesine karar vermişti. Tahliye kararına Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığınca yapılan itiraz sonucunda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21'inci Ceza Dairesince isnat edilen suç ve kaçma şüphesi gözetilerek İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İyidil, Çankaya'daki evinde gözaltına alındı Emniyet ve sağlık kontrolü işlerinin ardından ardından Ankara Bölge Adliye Mahkemesine 21. Ceza Dairesi'ne gönderildi.