Haberler Video Müge Anlı ile Tatlı Sert'te evlilik dolandırıcılığını itiraf eden Mustafa Şimşek canlı yayında gözaltına alındı (16 Ocak Perşembe)
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te evlilik dolandırıcılığını itiraf eden Mustafa Şimşek canlı yayında gözaltına alındı (16 Ocak Perşembe)

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te evlilik dolandırıcılığını itiraf eden Mustafa Şimşek canlı yayında gözaltına alındı (16 Ocak Perşembe)

16.01.2020 13:09

Müge Anlı canlı yayınında gözaltı! Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, günlerdir gündemde olan 'Sahte Evlilik Çetesi'nin peşindeydi. Yaptığı yayınlarla Emniyet yetkililerine seslenen Anlı, "Saf insanları kandırıyorlar. Bunu burada bırakmayacağım. Sonuna kadar gideceğim" demişti. Fas'tan 600 kadın getirip evlilik vaadiyle erkekleri dolandırdığı iddia edilen Mehmet Şimşek, Müge Anlı'nın canlı yayında gözaltına alındı.


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