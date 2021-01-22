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Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı! Kocasını öldürdüğünü işte böyle anlattı...

Müge Anlı canlı yayınında cinayet itirafı! Kocasını öldürdüğünü işte böyle anlattı...
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Mersin'in Anamur ilçesinde muz serasında cesedi bulunan Ali Toprak'ın cansız bedenini eşi buldu. Ali Toprak'ın ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak isteyen ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı’nın sorularını yanıtlayan Alime Toprak, kocasını öldürdüğünü Müge Anlı canlı yayınında işte böyle anlattı...


Cinayet nerede, nasıl işlendi? Alime Toprak'ın eşini nasıl bulduğuyla ilgili anlattıkları ikna etmekten çok şüpheleri daha da üzerine çekiyordu. 44 yaşındaki sera işçisinin ölüme neden olan darbeyi aldığı yerdeki ipuçları anlatılanlarla uyuşuyor mu?
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