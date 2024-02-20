SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024, 11:57 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024, 11:57

GAZİANTEP KAZA SON DAKİKA: Freni patlayan çekici kırmızı ışıkta 6 aracı biçti! 💥

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde iş makinesi yüklü çekicinin kırmızı ışıkta bekleyen 6 otomobile çarptığı kazada, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.💥 🚑

Gaziantep'te, iş makinesi yüklü çekicinin kırmızı ışıkta bekleyen 6 otomobile çarptığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Düztepe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde, meydana geldi. İddiaya göre, Servet Demir'in kullandığı, iş makinesi yüklü, 27 R 5812 plakalı çekici, Özdemirbey Caddesi'nde, iddiaya göre, freninin arızalanmasıyla sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kırmızı ışıkta bekleyen 6 otomobile çarptı. Durumu görenlerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlıkçılar tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bir otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle yol, bir süre ulaşıma kapatılınca uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Türk Escobar Ürfi Çetinkaya'nın çetesine operasyon!
20.02.2024Salı
Bursa Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın kürsüde konuşurken depreme yakalandı!
19.02.2024Pazartesi
Rusya Devlet Başkanı Putin’den dikkat çeken açıklama: Ukrayna Savaşı’nın bitmesini Batı engelledi! Enerji konusunda tek güvenilir ortak Türkiye
19.02.2024Pazartesi
VİDEO: Çanakkale'de acil servis doktoruna saldırı: O anlar kamerada
19.02.2024Pazartesi
Başkan Erdoğan ve İlham Aliyev bir araya geldi! Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalar atıldı
19.02.2024Pazartesi
Bunlar da Var
CHP eski İstanbul il Başkanı Cemal Canpolat, İmamoğlu’nu bombaladı: Babasının doktoru Bakırköy’e aday oldu! Yandaş Saban Sevinç’e fena salvo 02:36
CHP'li Cemal Canpolat, Ekrem İmamoğlu ve yandaş Şaban Sevinç'i bombaladı
20.02.2024Salı
Esenyurt’ta DEM Parti İlçe binasına operasyon: 2 gözaltı 01:00
Esenyurt'ta DEM Parti İlçe binasına operasyon
20.02.2024Salı
Batan gemiden sevgilisine son kez mesaj göndermiş! İşte o video 00:31
Batan gemiden sevgilisine son kez mesaj göndermiş!
20.02.2024Salı
Avukat Feyza Altun tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi 01:43
Avukat Feyza Altun tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
20.02.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA