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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024, 12:40 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024, 12:41

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı! 35 Bin yeni Sağlık Personeli alınacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda kamuya 15 bini hemşire olmak üzere toplam 35 bin sağlık personeli alınacağını açıklamıştı. 35 bin sağlıkçı atamasının ayrıntıları belli oldu. Bakan Fahrettin Koca, 35 bin sağlık personeli alımının imzalandığını, atamada branş dağılımını ve nihai takvimi bir hafta içerisinde ilan edeceklerini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 35 bin sağlık çalışanı atamasında süreç başladı. Takvimin dün itibariyle başladığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Personel alımı dün imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit şartlarda yarışacak" dedi.



15 BİNİ HEMŞİRE
Yeni personelin 15 bininin hemşire, 8 bininin hizmet personeli olacağını belirten Koca, şöyle konuştu: "Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak."



ANTALYA'DA AÇILIŞ VAR
Bakan Koca, birkaç hafta içinde Antalya Şehir Hastanesi'nin tam kapasite ile hizmete açılacağını da kaydederek, "Bildiğiniz gibi hasta kabulüne başlandı. Muhtemelen önümüzdeki iki üç hafta içerisinde Antalya Şehir Hastanemizin resmi açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılacak" diye konuştu.



1.500 TARIM İŞÇİSİ ALINACAK
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bin 500 tarım işçisi alınacağını duyurdu. Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, www.iskur.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. Söz konusu ilana başvurular 19 Şubat'a kadar yapılabilecek. İşe alınacak sürekli işçiler, ilgili yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından sınava tabi tutulmaksızın 27 Şubat tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

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