Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde kameranın açık olduğunu unuttu, skandal sözlere imza attı. "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" diyen Acar, sosyal medyada büyük tepki çekti.
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'dan skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti...
13.05.2020 04:14
- Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'dan skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti...
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