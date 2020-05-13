RAMAZAN İMSAKİYE
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Koronavirüslü akciğer nasıl ses çıkarıyor? İşte Kovid-19'lu akciğerin çıkardığı ses...

Koronavirüslü akciğer nasıl ses çıkarıyor? İşte Kovid-19'lu akciğerin çıkardığı ses...
13.05.2020 06:04

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programında koronavirüslü akciğerin nasıl bir ses çıkardığı dinletildi. Virüs akciğer üzerinde yuvalanınca bakın nasıl ses çıkarıyor. İşte o anlar...


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