Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Fransız Arte kanalının "28 dakika" programına konuk oldu. Sirene, programda HDP-PKK ilişkisini anlattı. HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili gerekçeleri sıraladı. Sirene'nin konuşması büyük takdir toplarken, söz konusu yayını yapan Arte kanalı ise sosyal medyada terör örgütü yandaşları tarafından linç edildi.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Fransız Arte kanalının "28 dakika" programına konuk oldu. Sirene, programda HDP-PKK ilişkisini anlattı. HDP'nin kapatılma davasıyla ilgili gerekçeleri sıraladı. Sirene'nin konuşması büyük takdir toplarken, söz konusu yayını yapan Arte kanalı ise sosyal medyada terör örgütü yandaşları tarafından linç edildi.