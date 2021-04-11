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11 Nisan 2021 koronavirüs verileri açıklandı | Türkiye Covid-19 hasta tablosu

11 Nisan 2021 koronavirüs verileri açıklandı | Türkiye Covid-19 hasta tablosu
11.04.2021 19:47
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Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 11 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 237 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 50 bin 678 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 237 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 33 bin 939'a yükseldi. Toplamda 41 milyon 591 854 test yapıldı. Bugün yapılan 294 bin 274 testten, 50 bin 678 yeni vaka sayısı, 2 bin 548 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 849 bin 11, bugün iyileşen 30 bin 194 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 331 411'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise 2 bin 824 olduğu açıklandı.

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