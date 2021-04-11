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SON DAKİKA EMEKLİ HABERLERİ! Başkan Erdoğan'dan emekliye zam sinyali: ''Hazırlık yapıyoruz'' | Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

SON DAKİKA EMEKLİ HABERLERİ! Başkan Erdoğan'dan emekliye zam sinyali: ''Hazırlık yapıyoruz'' | Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
11.04.2021 15:19
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SON DAKİKA EMEKLİ HABERLERİ! Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Uluslararası Demokratlar Birliği Kadın Kolları ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri kabulünde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada emekli ve emekli yakınları tarafından merak edilen sorulara yanıt veren açıklamalarda bulunup ve zam sinyali verdi. Peki; Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Ramazan ve kurban bayramı ödemelerine enflasyon oranında zam yapılacak mı? İşte 2021 Ramazan ve kurban bayramı emekli ikramiyesi tarihleri!


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