MSB duyurdu! Barış Pınarı bölgesine sızma girişimindeki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberleri... MSB'den yapılan açıklamada "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük yeni sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.