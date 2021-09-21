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Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı, Kılıçdaroğlu'nun KHK sözünü ayakta alkışlayıp övgüler yağdırdı

Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı, Kılıçdaroğlu'nun KHK sözünü ayakta alkışlayıp övgüler yağdırdı
21.09.2021 11:51
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş seçimlerde olduğu gibi oy uğruna hem partisinin prensiplerini hem de ülkemizin değerlerini ayaklar altına almaya devam ediyor. PKK'nın siyasi uzantılarıyla ittifak kurmaktan çekinmeyen Kılıçdaoğlu, 2023 seçimleri için ise FETÖ'cü KHK'lılara "göreve iade" sözü verdi. Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ve Levent Kenez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Sözüm söz, KHK ile görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim.' açıklamasına övgüler yağdırdı.


2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için çalışmalarını sürdüren Millet İttifakı, bir yandan HDP'yi denkleme çekmek için uğraşırken, bir yandan da KHK'lıların desteğini almaya çalışıyor. FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle KHK ile görevden uzaklaştırılan herkesi görevine iade edeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na firari FETÖ'cülerden tebrik geldi.

Daha önce benzer bir açıklamayı Ali Babacan da yapmıştı. FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ve Levent Kenez Babacan'a da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

FİTİLİ ALİ BABACAN ATEŞLEDİ
DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz KHK'lı vatandaşlarımızın feryadını duyuyoruz. Ciddi bir adaletsizlik, zulüm ve mağduriyet var. İnşallah seçimlerden sonra kurulacak hükümette öncelikle ele alınacak bir konu olacaktır." diyerek FETÖ ile iltisaklı hükümlülere yeşil ışık yakmıştı.

KILIÇDAROĞLU: SÖZÜM SÖZ TÜM KHK'LILARI GÖREVLERİNE İADE EDECEĞİM
2023 seçimleri öncesi son umut olarak KHK'lıra göz kırpan Kılıçcaroğlu yaptığı konuşmada, "Sözüm söz, KHK ile görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim." ifadelerini kullandı.

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