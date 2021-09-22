Haberler Haber Videoları Son dakika: 21 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısı…

Son dakika: 21 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısı…

Son dakika: 21 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte vaka ve vefat sayısı…
22.09.2021 01:14
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 260 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 338 yeni vakanın olduğunu açıkladı. 21 Eylül 2021 Kovid-19 tablosunun detayları ve aşılama sürecindeki son duruma dair tüm ayrıntılar haberimizde...


SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 21 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 29 bin 338 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 260 oldu. Bir günde toplam 354 bin 854 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 23 bin 361 olarak kaydedildi.

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