Filyos Limanı hizmete giriyor! 150 yıllık projeyi Başkan Erdoğan açacak

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, yarın Zonguldak'ta Filyos Limanı'nın açılışını gerçekleştirecek. 150 yıllık dev proje olan Filyos Limanı'nda aynı anda farklı boyutlarda 13 gemi elleçlenebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, "Zonguldak kıyılarında inşası tamamlanan Filyos Limanı, hem bölgeyi hem de ülkemizi lojistik alanında bir adım daha ileriye taşıyarak doğal gaz ve ticarette yeni bir üs olacak dev bir lojistik merkez projesidir" dedi.