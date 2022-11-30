FEZLEKELER MECLİSTE! Kemal Kılıçdaroğlu, Pervin Buldan, Mithat Sancar, Ümit Özdağ, Ali Mahir Başarır...

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li vekiller Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan'ın da olduğu 69 fezleke Meclis Başkanlığı'na ulaştı.

ÖZDAĞ VE HDP'LİLERİN DE FEZLEKERİ VAR

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve DBP'li Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'nda bulunuyor.

CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMİŞTİ

Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca çeşitli suçlardan dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle 32'si HDP'li, 39 milletvekili hakkında hazırlanan fezlekeleri Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığına göndermişti.

DOKUNULMAZLIKLARININ KALDIRILMASI İSTENİYOR

39 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan 63 fezlekeyle ilgili işlemleri tamamladı. Adalet Bakanlığı, bu dosyaları TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Gönderilen fezlekelerden 53'ü, HDP'li 32 milletvekili hakkındaki suçlamaları içeriyor. HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli ile Muazzez Orhan Işık hakkında 4'er, HDP Van Milletvekili Tayip Temel ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında 3'er fezleke bulunuyor. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in ise 4 fezlekesi yer alıyor.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZDAĞ

Gönderilen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhurbaşkanına hakaretten" bir dosyası bulunuyor.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki fezleke ise tartışma programında Gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarını kapsıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında hazırlanan bir fezleke de gönderilen dosyalar arasında yer aldı.