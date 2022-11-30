Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli, okulun tuvaletinde darp edilerek ve bıçaklanarak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, olay öğleden sonra Okan Merzeci Mahallesi, Hüseyin Özer Merzeci Ortaokulunun zemin katındaki tuvalette meydana geldi.

FATMA NİSA YÜREKLİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

Sesleri duyan okul idarecileri, tuvalete girdiklerinde 12 yaşındaki 7. sınıf öğrencisi Fatma Nisa Yürekli'yi kanlar içerisinde ağır yaralı olarak buldu.

Okul müdürü tarafından çağrılan ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırılan kız öğrenci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Fotoğraf: Fatma Nisa Yürekli

5 YERİNDEN BIÇAKLANDI! BİR ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Olaydan sonra okula gelen polis ekipleri inceleme yaptı. E.D. adlı kız öğrencinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

NOT YAZARAK TUVALETE ÇAĞIRMIŞ

Gelen son dakika bilgilerine göre olay, saat 12.00 sıralarında Hüseyin Okan Merzeci Ortaokulu'nda meydana geldi. E.D., aynı sınıfta eğitim gören Fatmanisa Yürekli'yi not yazarak okul tuvaletine çağırdı.

E.D., tuvalette önce arkadaşını hortumla dövdü, ardından da evden getirdiği bıçakla boğaz ve karın kısmından ağır yaraladı. E.D. kaçarken, diğer öğrenciler okul yönetimine bildirdi. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fatmanisa Yürekli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ALAY ETTİĞİ İÇİN ÖLDÜRDÜ

Yakalanıp, polis merkezine götürülen E.D., sınavdan kötü not aldığı için Yürekli'nin kendisiyle alay ettiğini olayı da bu nedenle gerçekleştirdiğini söyledi. Polis, olayda kullanılan suç aleti bıçağı da muhafaza altına alındı.