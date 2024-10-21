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Fetullah Gülen öldü! Bir esnaf iş yerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı
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Fetullah Gülen öldü! Bir esnaf iş yerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 15:54 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 15:57

Bursa İznik'te bir esnaf FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümü nedeniyle iş yerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı.

Bursa'nın İznik ilçesinde esnaf Semih Arslan, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümü nedeniyle iş yerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı.

Esnaf Semih Arslan, FETÖ terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in ölümü nedeniyle iş yerinde yüzde 25 indirim kampanyası başlattı. İş yerinin camına bir pankart ile bu indirimi duyuran Semih Arslan, "Fethullah Gülen'in ölmesi şerefine indirim yapıyoruz. Halktan yoğun ilgi var, herkesi bekleriz" dedi. İndirim müşterilerin de ilgisini çekti.

Semih Arslan, müşterilerin indirim sonrası fiyat sorduğunu ve bir çok ürünle ilgilendiklerini kaydederek, "Bu indirimle hem duygularımızı ifade etmek hem de müşterilerimize bir avantaj sağlamak istedik," dedi.

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