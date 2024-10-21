Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 16:09 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 16:12

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk Telekom binasını ele geçirmeye çalışan FETÖ'cü askerlerin kurşunlarıyla şehit düşen muhtar Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş, "Vallahi çok sevindim. İçime biraz olsun su serpildi. Zaten sıkıntılı günler yaşıyordum. Bu haber iyi geldi. Hepimizin, bütün milletimizin gözü aydın." dedi.



15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm haberinin ardından açıklamada bulundu.



Sertbaş, sabah saatlerinde aldığı bu haberin kendisini sevindirdiğini belirterek, "Vallahi çok sevindim. İçime biraz olsun su serpildi. Zaten sıkıntılı günler yaşıyordum. Bu haber iyi geldi. Meteciğim, çocuklarının gözü aydın. Senin gözün aydın. Seni çok seviyoruz. Hepimizin, bütün milletimizin gözü aydın diyorum." ifadelerini kullandı.



Gülen'in Türkiye'ye getirilerek yargılanmasını beklediğini dile getiren Sertbaş, "Tabii ki onun Türkiye'ye getirilerek idam olmasını bekliyorduk sekiz senedir. Tabii bu haber de biraz olsun içimizi rahatlattı." diye konuştu.



Sertbaş, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünün ardından örgüt üyelerinin kendi dertlerine düşeceğini, güçlenemeyeceklerini belirterek, "Belalarını bulacaklar diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.