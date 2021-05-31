FETÖ'nün yeniden yapılanma planı deşifre oldu!

Terör örgütü FETÖ ile mücadele yurt içi ve yurt dışında hız kesmeden devam ediyor. Peki yeniden canlanmaya çalışan FETÖ hangi yöntemleri kullanıyor? Son 5 yılda kaç FETÖ’cü yakalandı? Örgütün para trafiği hangi illerden organize ediliyor? Çarpıcı ayrıntılar A Haber canlı yayınında ele alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.



FETO'nun yeğeni ve örgütün kara kutusu olabilecek kişi olan Selahaddin Gülen, yakalanan ilk firari FETÖ'cü değil. Peki 15 Temmuz darbe girişimi sonrası toplam kaç FETÖ'cü yakalandı? Terör örgütünün yeniden yapılanma planı ne? FETÖ'cüler nasıl haberleşiyor? Örgütün para trafiği hangi illerden organize ediliyor? FETÖ ile mücadelenin 5 yılına ilişkin çarpıcı ayrıntıları A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında açıkladı.