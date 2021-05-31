Haberler Video Haber Videoları FETÖ'nün yeniden yapılanma planı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeniden yapılanma planı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeniden yapılanma planı deşifre oldu!
31.05.2021 16:24
Ana Sayfa 02:48
Suya indirim vadeden İmamoğlu...
Ana Sayfa 00:32
Kadın kıyafeti giydirip polise...
Ana Sayfa 00:17
Deniz salyası ölçüm cihazını...
Ana Sayfa 01:16
Ölümden dönen oyuncunun kaza...
Ana Sayfa 00:24
Vuhan'da ortaya çıkan ve şoke...
Ana Sayfa 05:34
Atina ile aşı sertifikası...
Ana Sayfa 01:28
Özcan Deniz, İranlı Samar...
Ana Sayfa 06:26
Bol öpücüklü tatilinin...
Ana Sayfa 05:10
Katil zanlısı sevgili Bahri...
Ana Sayfa 07:47
Saldırıların hedefinde...
Ana Sayfa 00:44
MİT elebaşının akrabasını yurt...
Ana Sayfa 05:40
Fatma Öz cinayetinde katil...

Terör örgütü FETÖ ile mücadele yurt içi ve yurt dışında hız kesmeden devam ediyor. Peki yeniden canlanmaya çalışan FETÖ hangi yöntemleri kullanıyor? Son 5 yılda kaç FETÖ’cü yakalandı? Örgütün para trafiği hangi illerden organize ediliyor? Çarpıcı ayrıntılar A Haber canlı yayınında ele alındı.


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

FETO'nun yeğeni ve örgütün kara kutusu olabilecek kişi olan Selahaddin Gülen, yakalanan ilk firari FETÖ'cü değil. Peki 15 Temmuz darbe girişimi sonrası toplam kaç FETÖ'cü yakalandı? Terör örgütünün yeniden yapılanma planı ne? FETÖ'cüler nasıl haberleşiyor? Örgütün para trafiği hangi illerden organize ediliyor? FETÖ ile mücadelenin 5 yılına ilişkin çarpıcı ayrıntıları A Haber Yurt/İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak canlı yayında açıkladı.

Haber Videoları