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Pendik'te taciz iddiası: Kadın kıyafeti giydirdi sopayla döve döve polise götürdü!

Pendik'te taciz iddiası: Kadın kıyafeti giydirdi sopayla döve döve polise götürdü!
31.05.2021 16:42
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Pendik'te yaşayan Ercan O., eşini bir süredir taciz ettiğini iddia ettiği kişiye kadın kıyafeti giydirdi, sopayla döve döve polis merkezine götürdü. Polis Merkezi'nde  Metin T. ve Ercan O. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin T. serbest bırakıldı. Metin T.’yi sopayla dövdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Ercan O. da sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.


Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis merkezinde gözaltına alınan Ercan O. ile kadını taciz ettiği iddia edilen kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi.


İddiaya göre, Metin T. isimli kişi, Tuğba O., isimli kadını evinin çevresine gelerek rahatsız etti. Bunu öğrenen kadının kocası Ercan O. da kendince plan yaptı. Ercan O., plan doğrultusunda eşine Metin T.'yi arattırdı ve kendi evlerine randevu ayarlattı.


Ercan O., eve gelen Metin T.'yi yakalayarak önce sopayla dövdü. Ardından Ercan O., Metin T.'ye sütyen ve etek giydirdi. Ercan O. daha sonra elindeki sopayla Metin T.'yi sokak ortasında döve döve karakola götürerek teslim etti.


Polis Merkezi'nde Metin T. ve Ercan O. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin T. serbest bırakıldı.


Metin T.'yi sopayla dövdüğü gerekçesiyle adliyeye sevk edilen Ercan O. da sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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