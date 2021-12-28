Haberler Haber Videoları FETÖ'cü Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi teslim oldu! Her yerde aranıyordu

FETÖ'cü Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi teslim oldu! Her yerde aranıyordu

FETÖ'cü Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi teslim oldu! Her yerde aranıyordu
28.12.2021 10:10

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 01:25
Kadın kuryenin darp edildiği...
Ana Sayfa 00:26
Yılbaşı öncesi DEAŞ...
Ana Sayfa 00:54
Virajı alamayan cip bahçe...
Ana Sayfa 00:30
Nefesler tutuldu! Tarih belli...
Ana Sayfa 01:07
Emekli ve memur zammına...
Ana Sayfa 02:57
20 Aralık gecesi ne oldu?
Ana Sayfa 06:23
Tuğba Nur Sabancı Çınar'ın...
Ana Sayfa 05:31
Son hali merak edilen Seren...
Ana Sayfa 00:53
WhatsApp mesajını sevgilisinin...
Ana Sayfa 01:13
Engelli çocuğa şiddet...
Ana Sayfa 01:55
Emin Çapa, Durmuş Yılmaz......
Ana Sayfa 00:58
Türkiye'yi Rusya ile savaşa...

Son dakika haberine göre FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isterken şehit Astsubay Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi teslim oldu.

Haber Videoları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi, kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına istinaden tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına istinaden yakalama emri olan Terzi, emniyet birimlerine teslim oldu.

Terzi, işlemlerinin ardından Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

YARGILAMA SÜRECİ
Nazire Terzi hakkında, darbe girişimi öncesi eşi darbeci general Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesini sağlamaya çalıştığı gerekçesiyle "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

Yargılama sonucu Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Şubat 2018'de Terzi'yi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardım"dan 18 yıl hapse mahkum etmişti.

Kararın temyiz edilmesi sonrası Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Terzi hakkındaki hükmü bozmuştu.

Sanığın eylemi ile darbe girişimine katılan eşi Semih Terzi'nin Ankara'ya gelmesi arasında illiyet bağı bulunmadığı belirtilen bozma kararında, Nazire Terzi'nin eyleminin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu yönünden değerlendirme konusu edilebileceği belirtilmişti.

Bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Terzi, 9 Kasım 2020'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

SON DAKİKA