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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in cezası belli oldu!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker'in cezası belli oldu!
04.06.2021 09:23
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Son dakika haberleri... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Adnan Şeker, terör örgütüne üye olma suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.


Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Şeker, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Üzerine atılı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamalarını reddeden Şeker, 33 aydır tutuklu bulunduğunu söyleyerek, yargılamanın son bulmasını istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin beraatını talep etti.

Beyanların ardından mahkeme heyeti, suçunun "silahlı terör örgütüne üye olma" kapsamında kaldığı gerekçesiyle sanığa 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

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