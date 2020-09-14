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Fatih Karagümrük Lucas Biglia'nın transferini duyurdu

Fatih Karagümrük Lucas Biglia'nın transferini duyurdu
14.09.2020 18:57

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalya Serie A ekibi Milan'da forma giyen Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu Lucas Biglia'nın transferini duyurdu.


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