MSB görüntüleri paylaştı! SOLOTÜRK yine nefes kesti

14.09.2020 19:02

Milli Savunma Bakanlığı, Sivrihisar Hava Gösterileri’nde SOLOTÜRK tarafından da gösteri yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "201'inci Arama Kurtarma Filo Komutanlığımız paraşüt atlayışları yaparken, SOLOTÜRK tarafından da gösteri uçuşu gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Sivrihisar Hava Gösterileri'nde SOLOTÜRK tarafından da gösteri yapıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "COVID19 tedbirleri kapsamında seyircisiz icra edilen Sivrihisar Hava Gösterileri'nde; 201'inci Arama Kurtarma Filo Komutanlığımız paraşüt atlayışları yaparken, #SOLOTÜRK tarafından da gösteri uçuşu gerçekleştirildi." ifadelerine yer verildi.

#COVID19 tedbirleri kapsamında seyircisiz icra edilen Sivrihisar Hava Gösterileri'nde; 201'inci Arama Kurtarma Filo K.lığımız paraşüt atlayışları yaparken, #SOLOTÜRK tarafından da gösteri uçuşu gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ElMkjEweUd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 14, 2020

Türk Hava Kuvvetleri F-16 SOLOTÜRK Gösterisi, Türk Hava Kuvvetleri 201. Personel Kurtarma Filo Komutanlığı paraşüt atlayışları, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'na bağlı helikopter gösteri ekipleri ve Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı "Jandarma Çelik Kanatlar Uçuş Gösteri Ekibi" SHG Airshow 2020'de gösterileri ile izleyenleri büyüledi.