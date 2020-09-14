Aksaray - Nevşehir karayolunun 2. kilometresinde 8 yaşındaki kızıyla seyahat eden anne, yolda gördüğü kaplumbağayı ezmemek için direksiyonu çevirince refüje çıkıp 2 ağacı devirdi. Tekeri yerinden kopan otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Kazada anne ve kızı yaralandı.
Kaplumbağayı ezmemek için direksiyonu kırdı, refüje çıkan araç takla attı: 2 yaralı
14.09.2020 18:22
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- Kaplumbağayı ezmemek için direksiyonu kırdı, refüje çıkan araç takla attı: 2 yaralı
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