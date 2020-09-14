Haberler Video Haber Videoları Kaplumbağayı ezmemek için direksiyonu kırdı, refüje çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Kaplumbağayı ezmemek için direksiyonu kırdı, refüje çıkan araç takla attı: 2 yaralı

Kaplumbağayı ezmemek için direksiyonu kırdı, refüje çıkan araç takla attı: 2 yaralı
14.09.2020 18:22

Aksaray - Nevşehir karayolunun 2. kilometresinde 8 yaşındaki kızıyla seyahat eden anne, yolda gördüğü kaplumbağayı ezmemek için direksiyonu çevirince refüje çıkıp 2 ağacı devirdi. Tekeri yerinden kopan otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Kazada anne ve kızı yaralandı.


Haber Videoları