Esra Erol'da canlı yayınında gerçekleşen mucize! Yiğitcan Düzcü tam 22 yıl sonra annesine sarıldı

. Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Yiğitcan Düzcü, 22 yıldır hiç görmediği annesini bulmak için Adana'dan kalktı İstanbul'a geldi, Esra Erol’dan yardım istedi. Anne özlemi içinde büyüyen Yiğitcan “Beni anneannem büyüttü. Annem neredeyse çıkıp gelsin ona bir kez olsun sarılmak istiyorum” diyerek gözyaşları döktü. Yiğitcan Düzcü ve hiç görmediği annesi Fidan Hanım, 22 yıl sonra birbirine Esra Erol’da programında kavuştu.

Esra Erol'da canlı yayınında gerçekleşen mucize! Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam ediyor. Esra Erol bu kez 22 yaşındaki genç bir çocuğun anne hasretini bitirdi. Atv canlı yayınında gözyaşları sel oldu...

Adana'da yaşayan Yiğitcan Düzcü, 22 yıldır hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. Anne özlemi içinde büyüyen Yiğitcan "Beni anneannem büyüttü. Çok zor şartlarda büyüdüm. Annem neredeyse çıkıp gelsin ona bir kez olsun sarılmak istiyorum" diye gözyaşları içinde sitem etti.22 yıldır annesi Fidan Hanımdan hiç bir haber alamayan genç çocuğa dakikalar sonra müjdeli haber Esra Erol'dan geldi.

Düzcü'nün 22 yıldır hiç görmediği annesi Fidan hanımı Esra Erol dakikalar içinde buldu. Yiğitcan Düzcü ve hiç görmediği annesi Fidan Hanım, 22 yıl sonra birbirine Esra Erol'da programında kavuştu.

Stüdyoda ise o an duygu dolu anlar yaşandı.